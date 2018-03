“No al Daspo sportivo in caso di violenza per manifestazioni politiche»

Liguria - “No al Daspo sportivo per le violenze durante le manifestazioni politiche”: lo ha stabilito il Tar della Liguria annullando le misure disposte dalla Questura di Genova nei confronti di due manifestanti accusati di atti di violenza durante una protesta antifascista a Sturla, nel levante genovese, indetta per impedire il raduno di esponenti del movimento di destra "Forza Nuova" che si è verificata nel febbraio del 2017.



“In un'occasione connotata dalla politica e dalla libertà di manifestazione non è possibile dedurre dal comportamento violento la possibilità di effetti pregiudizievoli nel settore del tifo sportivo – ha spiegato il Tar - La condotta dei ricorrenti, potrà ricevere, se del caso, la sottolineatura penale da cui potranno derivare le eventuali misure di polizia previste dalla legge”. “La polizia appurò che i ricorrenti erano stato ripresi in diversi momenti della manifestazione antifascista mentre compivano atti di violenza, cercando di accedere al luogo presidiato dalle forze dell'ordine, travisandosi con un casco e brandendo una cintura alla testa di un corteo che affrontava gli agenti – ha ricordato il Tar, spiegando che uno dei due aveva anche lanciato un fumogeno - Si tratta di comportamenti denotanti violenza e scarsa considerazione dell'ordine costituito che hanno comportato la denuncia degli interessati per diversi reati. La legge prevede la possibilità di applicare il Daspo anche a condotte estranee dall'ambito sportivo, ma solo in caso di condanna già pronunciata, un'ipotesi che non ricorre nei casi trattati”, ha concluso il Tar.