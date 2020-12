"Ci apra, siamo venuti a farle il vaccino", i truffatori già in azione

Liguria - Le prime segnalazioni sono arrivate già in queste ore. Chiamano per prendere appuntamento, si spacciano per infermieri del servizio sanitario incaricati del piano di vaccinazione anti Covid. Ma sono malintenzionati. "Una volta che gli viene aperta la porta, sono pronti a derubare le persone che hanno aperto la porta in buona fede - spiega il presidente regionale Giovanni Toti -. E' bene chiarire: non esiste alcuna struttura che fa vaccini a domicilio. Al momento sono destinati solo a personale sanitario od ospiti delle rsa che vengono vaccinati sul posto. Non c'è possibilità di avere il vaccino a casa propria. Sappiate che chiunque vi chiama per proporvelo sta cercando di truffarvi".