"C'è ancora una persona in una casa", poi il Ponte Morandi viene abbattuto

Liguria - Ora 9.37, il Ponte Morandi non esiste più. La demolizione controllata del troncone del viadotto autostradale, crollato parzialmente nell'agosto scorso con 43 vittime, è stata effettuata questa mattina. In ritardo di più di mezz'ora rispetto al programma per un allarme scattato proprio a ridosso alle 9, il momento scelto per lo scoppio. All'interno di uno degli appartamenti nei pressi del ponte ci sarebbe stata ancora una persona, per cui i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno scandagliato il vicinato prima di poter dare il via libera.

“Il Ponte Morandi è un ricordo, da domani si comincerà a vedere la trave del pilastro – ha commentato il governatore Giovanni Toti - E' una straordinaria giornata per Genova, per la Liguria e per l'Italia. Abbiamo collaborato con le istituzioni nonostante le differenti vedute, torniamo a guardare il futuro negli occhi. Ricordiamo le vittime in questo momento, il nostro lavoro è il miglior modo per onorare la loro memoria”. Accanto a lui li sindaco Bucci e i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha dribblato le domande sulla Sea Watch: “Oggi è la giornata di Genova e solo di Genova”. La prima trave del nuovo ponte è arrivata presso il sito Fincantieri di Sestri Ponente dopo essere stata costruita nel cantiere di Castellammare di Stabia. Da domani si comincerà a pensare al nuovo viadotto.