Volete andare per sentieri? Ecco, fatelo con la testa

Liguria - Si torna in area gialla, si torna a solcare i sentieri di tutta quanta la regione. Fino a ieri infatti si poteva sì fare trekking ma solo nel proprio comune di residenza, da oggi invece ci si può spostare un po' di più. E ci saranno anche gli operatori del Soccorso Alpino Liguria a monitorare il territorio come già era successo nelle settimane scorse. Ecco, dunque, una serie di regole utili da seguire per chi vorrà trascorrere la domenica all’aria aperta lungo i sentieri:

- scegliere sempre un percorso conosciuto o comunque adatto alle proprie possibilità

- attenzione all’abbigliamento e soprattutto alle calzature in particolare in una domenica che arriva dopo un sabato con qualche pioggia

- ricordarsi di avere con sé il cellulare carico

- in caso di troppe persone lungo un sentiero o in una certa zona spostarsi in un’area meno battuta