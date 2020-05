Voglia di trekking, sì ma in sicurezza

Liguria - Una guida completa sia per la fruizione che per la gestione dei sentieri della Rete escursionistica ligure e dei parchi regionali, dove alle consuete regole si aggiungono quelle legate alla gestione dell'emergenza Covid-19. Regione Liguria elaborata un vademecum comportamentale scaricabile qui. Si tratta dell'ultimo aggiornamento soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e in coerenza con le misure di contenimento del contagio stabilite con provvedimenti nazionali e regionali a partire dal dPCM n.6 del febbraio 2020. Una serie di indicazioni e suggerimenti per evitare i pericoli e mitigare i rischi ma

anche norme generali di buona convivenza volte al rispetto dell’ambiente, degli altri fruitori e delle persone che contribuiscono al mantenimento della rete sentieristica, delle attrezzature, delle strutture e delle campagne circostanti. D'altro canto il virus rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, comprese le attività di volontariato, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.



Qui in sintesi i buoni consigli.

Scegli percorsi adatti alle tue capacità e a quelle della tua famiglia, evita percorsi che non conosci e privi di

segnavia. In caso di dubbio sul percorso, torna indietro. È meglio rinunciare che rischiare;

In montagna non si dovrebbe mai andare soli, se non hai alternative scegli percorsi facili e in zone dove vi sia

copertura della rete telefonica mobile;

Prima di partire informati sempre presso gli Enti Parco regionali e lo Sportello della Montagna

(infosportellomontagna@cailiguria.it) riguardo alle caratteristiche del sentiero che vuoi percorrere, alla lunghezza e

al grado di difficoltà e verifica che non sussistano temporanee ordinanze che ne regolino le modalità di percorrenza:

per diverse cause, oltre all’emergenza sanitaria, le autorità locali possono infatti limitare o regolamentare l’accesso

ad alcuni sentieri;

Un’escursione in compagnia di una guida ambientale escursionistica abilitata può offrirti l’opportunità di

percorrere i sentieri in tutta sicurezza ed aiutarti a scoprire l’incredibile ricchezza di flora, fauna e biodiversità dei

nostri ambienti naturali. Informati presso gli Enti Parco per conoscere i programmi delle escursioni guidate o consulta

l’Elenco regionale Guide Ambientali Escursionistiche;

Se la tua meta è un rifugio prendi contatto col gestore, informati sulle modalità di accesso alla struttura (es.

obbligo di prenotazione, misure obbligatorie da adottare negli spazi comuni) e i servizi che può offrirti (es. ristoro

take away, pernottamenti contingentati, etc);

Metti nello zaino una sufficiente quantità d’acqua e dei generi alimentari, un kit di pronto soccorso, del

disinfettante idroalcolico per le mani pronto all’uso e alcune altre cose che possono risultare molto utili come una

crema solare protettiva, una torcia, della corda e non dimenticare la mascherina e indossala sempre quando le

circostanze lo richiedono. Aiuta le piccole imprese commerciali dell’entroterra, entra in un negozio e acquista i

prodotti tipici del luogo da portare a casa!

Informati sulle previsioni meteo. Osserva sul posto l’evoluzione delle condizioni atmosferiche, specie vento e nebbia. Non percorrere i sentieri in condizioni meteo avverse per non mettere a rischio la tua incolumità e quella altrui;

Durante la passeggiata rispetta sempre la distanza sociale, non invadere la sfera personale mantenendoti alla

giusta distanza dagli altri, che non deve essere inferiore a 1 metro. Concedi la precedenza a chi scende. Se durante il

cammino incontri altre persone facilitane il passaggio facendoti da parte o arretrando quel tanto che basta per

permettere di mantenere la giusta distanza. Se tuo malgrado ti trovi su sentieri che non consentono il distanziamento indossa la mascherina (*);

Lascia a casa la fretta, i sentieri non sono piste. Se sei un runner o un biker procedi sempre a velocità adeguata e fermati se incontri altre persone agevolandone il passaggio e garantendo il distanziamento di almeno 2 metri;

Non abbandonare rifiuti di alcun genere: fazzoletti di carta (col loro fastidioso “bianco ottico”) e avanzi di cibo

sono rifiuti! A casa tua non li butteresti in terra;

Non accender fuochi in natura ma solo nelle aree di sosta se consentito; rispetta le regole di fruizione e lascia

pulito e in ordine. Rammenta che le aree di sosta e le attrezzature (come ad esempio brevi tratti di corda o catena)

sono di uso comune e non vengono sanificate;

>I cani da guardia sono indispensabili per proteggere greggi e mandrie dai predatori: approcciali con rispetto e

non correre, se puoi non creare scompiglio attraversando le greggi e allontanati con discrezione;

Rispetta gli animali, qualora incontrassi ungulati (cinghiali, caprioli, etc.) o altra fauna selvatica allontanati con

discrezione e non interferire con le loro attività perché ciò potrebbe disturbarli o, peggio, comportare rischio per la

tua incolumità;

In caso di emergenza chiama il 112: sarà l’operatore ad inoltrare la comunicazione ai soggetti competenti.