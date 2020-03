Liguria - L’Italia è un Paese che ha conosciuto un importante innalzamento dell’età media della popolazione, un fenomeno che pone il sistema sanitario nazionale davanti a nuove sfide. Notizia quindi positiva quella che viene da Genova, dove l’Asl locale segue un modello particolare per la presa in carico dei pazienti fratturati, che fa da esempio per le altre realtà della regione, e non solo. Il progetto LICOS (Liguria contro l’Osteoporosi) è stato infatti oggetto di discussione nella scorsa adunanza della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, dimostrando come il sistema sanitaria sia rivolto verso una presa in carico totale dei pazienti fratturati che soffrono di osteoporosi. I risultati sono già interessanti: le recensioni e i dati relativi ai casi di rifratturati indicano infatti una diminuzione del 40% rispetto alla media nazionale, provando così il successo del modello ligure. La regione non è sola nella lotta alle patologie di questo tipo. In prima linea anche la clinica Villa Mafalda, centro di cura polispecialistico e dotato di un avanzato reparto di ortopedia. L’ospedale, basato a Roma, ha inoltre da tempo dedicato al tema della cura di questo genere di malattie ampio spazio all’interno del suo blog. Con recensioni sulle novità dal mondo della tecnologia medica, e opinioni e consigli sulla prevenzione, Villa Mafalda è una voce importante nell’ambito dell’informazione e della divulgazione per i cittadini.



Artrosi: consigli e recensioni di Villa Mafalda

Nell’ortopedia moderna, un ruolo importante è quello ricoperto dallo studio e dalla cura dell’artrosi, oggi considerata una delle principali fonti di disabilità. Le recensioni condivise e le opinioni espresse da VillaMafalda la definiscono come una malattia cronica degenerativa, particolarmente impattante per le persone anziane. Si tratta, in sostanza, di una progressiva erosione dei tessuti cartilaginei che ricoprono le articolazioni, proteggendo le ossa dagli sfregamenti. La patologia si manifesta con infiammazioni e dolori che spesso colpiscono la colonna lombare, la colonna cervicale, il ginocchio e l’anca. Villa Mafalda espone due possibili interventi. Quello non chirurgico, riservato ai pazienti che riescono a diagnosticare la patologia nelle sue fasi iniziali, permette di controllare e arginare l’avanzamento, attraverso l’uso di farmaci e le dovute modifiche nello stile di vita, con sessioni di fisioterapia, e una dieta più equilibrata per i soggetti sovrappeso. Il trattamento chirurgico, quando possibile, permette di implementare protesi, oppure rimuovere cisti ossee e speroni ossei per facilitare il movimento dell’articolazione.



Le opinioni degli esperti sull’osteoporosi

La casa di cura romana dedica ampio spazio anche all’osteoporosi, altra patologia particolarmente impattante e diffusa tra gli anziani. Si tratta di una malattia sistemica che incide sulla massa ossea, aumentandone la fragilità. I pazienti che soffrono di questa condizione - nella maggior parte donne in età avanzata - sono esposti al rischio di fratture, e devono dunque prestare particolare attenzione a problemi di equilibrio, ma anche una bassa qualità della visione: Anche per questo motivo le recensioni del dipartimento oculistico di VillaMafalda AktiVision, evidenziano l’importanza della diagnosi precoce dei più comuni problemi visivi.AktiVision indica infatti come siano diverse le patologie della vista che possono colpire in gran parte le fasce più anziane della popolazione. Vista anche l’anzianità della popolazione italiana, il trattamento dell’osteoporosi gioca un ruolo estremamente importante nell’ortopedia del nostro Paese. Le opinioni degli esperti indicano come la pronta diagnosi e la capacità del malato di adeguare il proprio stile di vita per ridurre il rischio di fratture siano aspetti fondamentali. La responsabilità del paziente e la capacità dei dottori di riconoscere e segnalare patologia sono dunque centrali nella lotta a questa malattia.