Viale: "Più tamponi in Liguria e sì ai test sierologici"

Liguria - Più tamponi e test sierologici al personale sanitario e ai pazienti ricoverati. Questa la strada annunciata dall'assessore alla Salute della Regione Liguria, Sonia Viale, nel corso del punto della situazione quotidiano per rendere più efficace la lotta alla diffusione del coronavirus. Un percorso che negli ultimi giorni è stato chiesto a gran voce dagli esponenti dell'opposizione.



"Ci siamo posti l'obiettivo di aumentare assolutamente il numero dei tamponi nella nostra regione. Lo stiamo facendo ogni giorno, potenziando anche i laboratori", ha spiegato l'assessore,

"Inoltre intendiamo valorizzare i test sierologici per individuare gli anticorpi specifici di classe Igm e Igg e combattere la malattia su un altro fronte. Per questo - ha proseguito Viale - abbiamo dato mandato ad Alisa di fare il test agli operatori sanitari, ai pazienti ricoverati e agli ospiti delle Rsa. Nel contempo abbiamo pubblicato da alcuni giorni un bando per chiedere ai laboratori liguri di rendersi disponibili per analizzare i campioni".



Sempre rimanendo nella trincea dei medici e degli infermieri che lottano quotidianamente contro il Covid-19, l'assessore ha sottolineato un problema che si è presentato nel corso degli ultimi giorni e per risolvere il quale la Regione si è già attivata.

"Il Rendezivir potrebbe essere acquistato negli Stati uniti e utilizzato al San Martino e in altri ospedali liguri, ma con l'emanazione del decreto Cura Italia la procedura è ora più complessa. Prima era sufficiente il parere del solo Comitato etico regionale ora serve il via libera da parte dell'Istituto Spallanzani e di Aifa, ma manca ancora la circolare applicativa. Speriamo si risolva tutto al più presto, perché i farmaci sono importanti per i nostri professionisti", ha consluso l'assessore.