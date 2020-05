Viale: "Iter di Alisa per Rsa si riferisce a nuovi ingressi non ai familiari degli ospiti"

Liguria - “L’iter licenziato da Alisa in relazione agli ingressi nelle Rsa è riferito alla possibilità di accogliere nuovi ospiti, non all’accesso dei familiari”. Lo precisa la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, in riferimento ad alcune notizie relative ad un’apertura delle residenze per i familiari degli ospiti.



“Da più parti è stata richiesta la possibilità di riaprire gli ingressi nelle residenze per anziani – spiega l’assessore Viale – in quanto emergono dei bisogni, delle necessità all’interno delle famiglie in relazione a persone che non riescono più ad attendere alle proprie abitudini o esigenze quotidiane. Per questo Alisa ha licenziato una procedura per consentire alle Rsa di accogliere nuovi ospiti, prevedendo ovviamente una serie di cautele e precauzioni per garantire la tutela degli ospiti già presenti, il personale sanitario e anche gli anziani che entrano nelle strutture”, conclude.