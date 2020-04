Viale: "Il sistema sanitario deve prudenzialmente mantenere l'assetto attuale"

Liguria - "Osserviamo una curva che continua una lenta e progressiva discesa seppure con differenze anche sensibili da zona a zona del territorio ligure. Da ieri abbiamo concesso piccoli spazi di libertà per cittadini e imprese, ma si tratta di un primo timido passo. Non significa 'liberi tutti', ma abbiamo dato possibilità di ritirare cibo asporto, fare un po' di sport e far uscire i bambini. Passiamo così da un'epoca di divieti assoluti a un'epoca delle regole per tornare verso la vita normale tenendo sempre sotto controllo la curva". Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della consueta conferenza stampa di fine giornata per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

"Il Dpcm entrerà in vigore dalla prossima settimana e la nostra ordinanza è assolutamente lecita e pienamente applicata e applicabile. Sono state adottate misure simili in altre regioni con opposti colori politici, quindi - ha chiarito Totit - non si tratta di una questione politica. Continuiamo a chiedere allo Stato di lasciare autonomia alle Regioni, anche perché andando verso la Fase 2 bisognerà tornare verso le libertà considerando che il Paese è composto da realtà diseguali".



"Il sistema sanitario - ha aggiunto l'assessore alla Salute, Sonia Viale - deve prudenzialmente mantenere l'assetto assunto per far fronte al picco massimo per prevenire una eventuale e non auspicata ripresa del contagio. Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di rispettare le regole di una ordinanza molto attesa. Stiamo però lavorando alla riapertura progressiva dell'attività di elezione".