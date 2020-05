Viale: "Allo studio proposta per esentare dal ticket i malati di Covid-19"

Liguria - “E' emersa la proposta di esentare dal ticket le persone colpite dal Covid-19. Una bella idea, è necessario un approfondimento per il quale Alisa ha dato in incarico al direttore generale della Asl 3 Bottaro”. Ad annunciarlo, senza ancora scendere nei particolari, l'assessore regionale alla sanità, Sonia Viale, intervenuta nella canonica conferenza stampa di fine giornata. L'incarico conferito da Alisa, ha spiegato, è finalizzato “a fare uno studio giuridico amministrativo per portare a compimento questa importante proposta. Una testimonianza del continuo e costruttivo scambio di idee interno al nostro sistema sanitario”.