Ventisette studenti liguri visitano il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau

Liguria - Domenica, 16 febbraio, inizia il viaggio della delegazione del Consiglio regionale nel campo di Auschwitz-Birkenau, uno dei lager nazisti in cui si consumò parte dello sterminio della popolazione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale.





PROGRAMMA



Il primo giorno 23 studenti liguri, accompagnati della comunità ebraica, dell’Aned (Associazione nazionale deportati), dell’Università di Genova e dell’Assemblea legislativa, visiteranno il campo di Auschwitz-Birkenau, che si trova a pochi chilometri da Cracovia, dove fra il 1942 e il 1944 trovarono la morte oltre un milione di persone, in buona parte ebrei. Il giorno successivo la delegazione raggiungerà l’ex fabbrica di Oskar Schindler: attualmente la struttura ospita un museo con immagini, testi e documenti sulla Shoah e sull’occupazione tedesca della Polonia. Una delle tappe del viaggio sarà il quartiere ebraico Kazimierz di Cracovia, dove si trovano il ghetto vecchio e nuovo. Il programma prevede un’ultima tappa a Varsavia, per consentire la visita del museo “Powstania Warszawskiego dedicato all’insurrezione della città contro l’occupazione tedesca e alla conseguente distruzione della città.



La delegazione è composta da 23 studenti degli istituti di scuola media superiore della Liguria che hanno vinto la tredicesima edizione del concorso “27 gennaio Giorno della memoria”, organizzato dal Consiglio regionale. I ragazzi sono stati premiati dalle massime autorità civili, militari e religiose il 22 gennaio scorso durante la Seduta Solenne del Consiglio regionale.

Gli studenti sono accompagnati da Francesco Orsi della Comunità Ebraica, Miriam Kraus dell’Aned di Genova, Simone Regoli, in rappresentanza dell’Aned della Spezia, Vanda Oliveri dell’Aned di Savona e il professor Roberto Sinigaglia dell’Università di Genova. Partecipano al viaggio i consiglieri regionali Andrea Melis e Augusto Sartori.



Gli studenti partecipanti

LA SPEZIA

CLARA EMMA ROSSI del Liceo Vincenzo Cardarelli della Spezia

SABRINA MICHELETTI del Liceo Vincenzo Cardarelli della Spezia

MIRKO TARTARINI dell’Istituto Luigi Einaudi - Domenico Chiodo della Spezia

SARA BATTISTINI dell’Istituto Luigi Einaudi - Domenico Chiodo della Spezia

SERENA RAJA del Liceo Lorenzo Costa della Spezia

GRETA INES GALLO Lorenzo Costa della Spezia

FILIPPO PAGANINI dell’Istituto Parentucelli - Arzelà di Sarzana



SAVONA - ALBENGA



EMANUELA MODICA del Liceo Giuliano Della Rovere di Savona

MARIAM RIZZOLI OUANI del Liceo Giuliano Della Rovere di Savona

GAIA DI ADAMO del Liceo Giuliano Della Rovere di Savona

CAMILLA CRIPPA, del Liceo Giordano Bruno di Albenga



CAMOGLI



ANDREA PIETRASANTA dell’Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Camogli



RECCO



ARIANNA AMODIO del Liceo Da Vigo-Niccoloso da Recco di Recco



CHIAVARI



LAURA AGAZZI, ALFREDO BETTATI e YARI DEMARTINI dell‘Istituto Giovanni Caboto di Chiavari



GENOVA



ALESSIO CIARLANTI, SIMONE FERRO, ALESSANDRO SCARFI’, FEDERICO PIAGGIO, MATILDE SEMINO, ELENA GARDELLA e ANDREA SPINETTI in rappresentanza della classe III C AFM (anno scolastico 2018-2019) dell’Istituto Eugenio Montale di Genova