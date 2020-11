Venti di burrasca sulla Liguria, domani anche nello Spezzino

raffiche in arrivo

raffiche in arrivo

Liguria - Il Centro Meteo Arpal ha emanato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte per il centro della regione (ZONA B) relativo alla giornata di domani, venerdì 20 novembre.

Già a partire dalla serata di oggi, previsto un deciso rinforzo dei venti da Nord fino a forti su parte orientale di A, su D e su B, dove le raffiche potranno assumere localmente valori di fino 70-80 km/h sui rilievi e allo sbocco delle valli.



Domani avremo venti forti o di burrasca rafficati su tutte le aree con possibili raffiche fino 90-100 km/h sui rilievi di AB nelle ore notturne e fino al mattino, raffiche fino 70-80 km/h allo sbocco delle valli e sui rilievi di D-E- C (lo Spezzino). Graduale seppur parziale attenuazione dalle ore centrali.

Infine dopodomani, sabato su ABD ancora venti forti con locali raffiche di burrasca fino 70-80 km/h sui rilievi e allo sbocco della valli.