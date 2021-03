Vaccino ultrafragili, da giovedì le telefonate per la prenotazione

Liguria - Partiranno da giovedì 18 marzo le telefonate ai pazienti ultrafragili liguri segnalati dai medici di medicina generale alle aziende sanitarie per la prenotazione del vaccino (Pfizer o Moderna). E da domani saranno attivi 53 operatori messi a disposizione dall’Istituto ligure del Consumo che gestiranno il call center e il numero verde 800 938 883 per rispondere alle domande e alle segnalazioni di eventuali disguidi.

“Abbiamo riunito un gruppo di volontari – spiega Furio Truzzi, presidente dell’Istituto Ligure del Consumo - per organizzare il numero verde a cui verranno segnalate problematiche e disguidi. In questo modo abbiamo voluto dare un contributo, come già successo, a tutti i cittadini liguri in un momento molto delicato”. A questo proposito l’assessore regionale alla Tutela dei Consumatori Simona Ferro ha ringraziato i volontari e le associazioni dei consumatori per il grande aiuto che presteranno.