Vaccino over 80, Renzo Piano 'testimonial'

Liguria - Nuovi dettagli e chiarimenti sulla vaccinazione anti Covid-19 per gli ultra 80enni della Liguria. A fornirli, il presidente della Regione, Giovanni Toti, nella consueta conferenza stampa della sera. C'è innanzitutto una ridefinizione della tre giorni di vaccinazione simbolica a chiamata diretta: sarà effettuata nei giorni venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 febbraio e riguarderà alcune migliaia di anziani, scelti ad esempio se particolarmente a rischio o se residenti in determinate aree. Testimonial di questa vaccinazione 'simbolica' sarà un illustre over 80 ligure, l'architetto e senatore a vita Renzo Piano, classe 1937.

In ogni caso da lunedì 15 febbraio prenderanno il via le prenotazioni per la vaccinazione massiva dei 160mila over 80 liguri. Le Asl daranno comunicazioni precise sulle modalità di prenotazione che, comunque, ha spiegato Toti, si svolgeranno attraverso il Cup (medici di famiglia, farmacie, sito internet, call center). E ci saranno anche dei vaccine day organizzati da Comuni e Asl in quelle zone dalle quali è più difficile muoversi per raggiungere i centri di vaccinazione.

Completa il quadro il discorso relativo a professioni ritenute a rischio contagio: chi rientra in queste categorie sensibili (da attendere ulteriori delucidazioni), ha spiegato Toti, potrà prenotare il vaccino attraverso l'ordine. Sarà un vaccino Pfizer o Moderna in caso di over 55 e un vaccino Astrazeneca (le cui dosi arriveranno dalla prossima settimana, con una prima infornata da 6.300) se sotto quest'asticella anagrafica.