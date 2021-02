Vaccino, la Liguria può diminuire le scorte prudenziali

Liguria - La Regione Liguria fornirà domani tutti i dettagli relativi alla campagna di vaccinazione che entrerà nel vivo la prossima settimana quando arriveranno anche i vaccini da erogare. Per quanto riguarda i prossimi giorni il presidente della Liguria Toti oggi ha sottolineato: “I flussi sono ormai stabilizzati, potremmo decidere di ridurre un po' stock aumentando le quantità di vaccini sulle prime dosi, facendo scendere le riserve prudenziali dal 30% al 10%, sperando che arrivino puntuali le dosi perché abbiamo l'esigenza di vaccinare più persone possibili ma anche di avere le giuste scorte”.

“Domani – ha aggiunto – arriveranno le dosi di Astra Zeneca che abbiamo deciso di mandare all'Asl1 per la somministrazione ai circa 5.000 frontalieri che quotidianamente passano il confine con la Francia per lavoro. A Savona e Imperia abbiamo rt in controtendenza rispetto al resto della Regione quindi dalle prossime ore partiremo da loro che hanno quasi tutti meno di 55 anni, per mettere in sicurezza loro e i nostri ospedali”.