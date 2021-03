Vaccino, è la fase 2: "Prenotazione presso i medici di famiglia"

Liguria - “La fase 1 è finita, manca solo qualche RSA in cui erano in corso dei cluster e non hanno potuto procedere al pari con le altre. Da domani potranno prenotarsi, presso i medici di medicina generale, tutti gli insegnanti, gli agenti delle polizia locale, i pazienti vulnerabili e gli ultra-vulnerabili. Saranno vaccinati anche i genitori degli under 16 ultra-vulnerabili. Gli insegnati di ruolo ma residenti altrove o i precari, che non hanno un medico di famiglia, verranno chiamati direttamente dalla ASL di competenza”. Lo annuncia Giovanni Toti durante la diretta serale per fare il punto del piano vaccinazione in Liguria. I circa 1.500 medici di famiglia hanno ricevuto oggi una lettera con le istruzioni da seguire e i termini del sistema di prenotazione. A loro disposizione un tutorial ed un numero da chiamare per ogni intoppo dovesse venire a galla durante il processo.

“Nelle prossime giornate avvieremo una manifestazione di interesse per coinvolgere ulteriori soggetti privati nella catena di vaccinazione con la sponda di Confcommercio Salute - spiega inoltre Toti -. Nella prima decina di giorni d'aprile vogliamo aggiungere una quota di vaccini a carico della vaccinazione privata”. Infine, in merito alla coda della fase 1: “Gli ultra ottantenni che riceveranno la prima dose di vaccino oltre il mese di maggio sono sotto l'1% grazie alla riprogrammazione messa in atto in questi giorni”.