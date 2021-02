Liguria - “Mezz'ora fa (dieci e mezza, ndr), le prenotazioni dei vaccini in Liguria erano a quota 14mila e non ci sono stati problemi. Ricordo che a differenza di quel che avviene in altre regioni, in Liguria la prenotazione, quando la si fa, è già effettiva, e comprende il doppio appuntamento – prima dose e richiamo -, senza ulteriore disturbo per la cittadinanza. Mentre in altre regioni c'è una pre prenotazione”. Lo ha affermato stamani in consiglio regionale il presidente Giovanni Toti.