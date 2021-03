Vaccino AstraZeneca: in Liguria uno su dieci ha disdetto

Liguria - Una persona su su dieci in Liguria ha disdetto la prenotazione del vaccino anti-Covid dal proprio medico di famiglia dopo le indagini sui presunti legami tra la somministrazione delle dosi AstraZeneca e alcuni decessi per trombosi e trombolisi e la consequenziale sospensione del farmaco in via precauzionale fino al pronunciamento di ieri da parte dell’Ema che ha eliminato quasi tutti i dubbi. A fornire il dato è Andrea Stimamiglio, segretario ligure della federazione dei medici di medicina generale: “Chi ha disdetto la prenotazione pensando che AstraZeneca fosse il diavolo corrisponde a circa il 10% di quelli che erano già in lista - così ha parlato ai colleghi di Genova24 .. C’erano persone che avevano fissato un appuntamento anche nei prossimi mesi, fino a giugno. Complessivamente un appuntamento su dieci è stato cancellato”.