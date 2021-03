Vaccino 70-79 anni, ecco come prenotare

Liguria - In riferimento alle prenotazioni del vaccino per la fascia di età 79-75 anni, Regione Liguria ricorda che il numero verde di riferimento è 800 938 818 (attivo dalle 8 alle 18).

Sarà possibile telefonare dalle 8 di martedì 23 marzo.

Dalle 23 della sera precedente, lunedì 22, sarà già possibile prenotare attraverso il portale dedicato (prenotovaccino.regione.liguria.it).

Le vaccinazioni per questa fascia di età (79-75 anni) partiranno dal 25 marzo.

Dalle 23 del lunedì successivo, 29 marzo, potranno prenotare anche le persone con età tra 74 e 70 anni attraverso il portale e dalla mattina successiva, martedì 30, anche attraverso il numero verde (orario 8-18) e gli sportelli territoriali Cup.