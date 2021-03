Liguria - Hanno superato soglia 200mila i vaccini somministrati in Liguria; precisamente, comunica la Regione, sono 202.381 (oltre 185mila Comirnaty/Moderna, il resto Astrazeneca), il 73 per cento degli oltre 276mila ricevuti. Oggi, 18 marzo 2021, in Liguria sono state effettuate 4.950 somministrazioni (597 in Asl 5), tutte di Comirnaty/Moderna, complice la perdurante sospensione di Astrazeneca. Oltre 66mila i liguri che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino dall'inizio della campagna.