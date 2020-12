Vaccini, domani la consegna di 16 pizza box. Finiranno nei 14 centri liguri

Liguria - Durante il punto serale del presidente regionale Toti sull'emergenza pandemia ha preso la parola anche Barbara Rebesco, direttore Struttura Complessa Politiche del Farmaco di Alisa e referente regionale per logistica del vaccino Covid: "È confermata per domani la consegna di 16 pizza box, il nome con cui identifichiamo i contenitori predisposti da Pfizer per consegna del vaccino: dalle 9.30 alle 14 avverranno le consegne nei 14 centri individuati in Liguria. La buona notizia è che ieri sera l’Aifa, dopo le nostre ripetute richieste, ha dato l’autorizzazione all’uso di 6 dosi da ciascun flacone. Per dosi in consegna, passiamo da una disponibilità di 15.600 dosi a 18.720 dosi. Questo numero diventa importante se lo proiettiamo sulle 60.142 dosi che sono state autorizzate per la prima fase in Liguria (destinate a: personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri, volontari delle pubbliche assistenze, ospiti e operatori delle Rsa, ndr): con un incremento del 20%, potremmo offrire il vaccino a 12mila persone in più. Inoltre, ieri sera abbiamo immediatamente trasmesso la comunicazione dell’Aifa: il vaccine day e che ha coinvolto due Rsa, con il 100% di adesioni tra gli ospiti e il personale, ha visto la somministrazione di 340 dosi complessive, 20 in più delle 320 dosi previste inizialmente".