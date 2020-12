Vaccini al via a gennaio, si parte con personale sanitario e rsa

Liguria - Vaccini al via a gennaio per il comparto sanitario, anche in Liguria. Lo ha annunciato stasera in conferenza stampa il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Nel primo mese del 2021 cominceranno quindi a essere immunizzati medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, in generale tutto il personale operante in sanità, pertanto esposto costantemente al contagio. Altra categoria a cui verrà dedicata questa prima tranche di vaccini – 1 milione e 200mila dosi della Pfizer – saranno operatori e pazienti delle Rsa. La vaccinazione sarà somministrata in centri operativi allestiti nei principali presidi ospedalieri. “Auspichiamo che quanto prima Aifa autorizzi l'utilizzo dei vaccini di Pfizer, Astra Zeneca e Moderna”, ha osservato il presidente Toti, evidenziando una condizione ovviamente necessaria per approdare alla somministrazione. “Per il resto della popolazione – ha aggiunto, reduce da un incontro col commissario Arcuri e i ministri Boccia e Speranza – contiamo di procedere col vaccino nel secondo e terzo semestre dell'anno, arrivando a settembre con gran parte del campione nazionale vaccinato”. Il riferimento nazionale per distribuire le dosi sarà l'aeroporto di Pratica di mare. In Liguria ogni provincia avrà un presidio per lo stoccaggio del vaccino ("dove non vi sia l'attrezzatura necessaria sarà il commissario nazionale a doverla fornire, compresi i frigoriferi e il materiale per la somministrazione"), per la somministrazione del quale, ha detto Toti, a livello nazionale saranno impiegati circa 10mila professionisti, “in Liguria probabilmente un 3-4 per cento di questa quantità”. Sarà diffuso un bando nazionale per reclutare il personale addetto alla vaccinazione (medici non specializzati, pensionati e altre figure analoghe).

Nell'ambito del piano di vaccinazione, ha affermato il presidente, "ci sarà anche un coinvolgimento dei medici di medicina generale, soprattutto per i pazienti che hanno difficoltà a muoversi da casa. Il sistema di prenotazione del vaccino, e quindi anche l'anagrafe vaccinale che produrrà un certificato di vaccinazione, sarà istituito direttamente dalla struttura commissariale nazionale"