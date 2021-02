Uno webinar dedicato ai genitori degli studenti liguri

Liguria - Regione Liguria in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Liguria, promuove martedì 9 febbraio alle ore 18, all’interno delle iniziative di Orientamenti 2021, un webinar dedicato ai genitori degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.



In occasione della giornata internazionale per una rete internet piu` sicura (Safer Internet Day) insieme alla psicologa Bianca Maria Cavallini ci confronteremo sulla tematica del rapporto con le nuove tecnologie e sull’utilizzo che i piu` giovani fanno del web: parleremo di social networks, applicazioni, videogiochi, cosi` come del ruolo che i genitori hanno nel mondo digitale.



Webinar: https://register.gotowebinar.com/register/505344753005890315?utm_source=orientamenti&utm_medium=sito&utm_campaign=ORI