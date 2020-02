Unige, Comanducci: "E-learning possibile, ulteriore stop non sarà decisione nostra"

Liguria - Il professor Paolo Comanducci, rettore dell'Università di Genova, ha incontrato la stampa per definire le modalità di ripresa delle lezioni a partire dalla prossima settimana. Nella conferenza stampa organizzata questa mattina nella sede di Via Balbi a Genova, la massima istituzione dell'ateneo genovese spiega il modus operandi: "Se la settimana ventura fossimo ancora nella situazione attuale, con la sospensione dell'attività didattica, metteremo in campo una serie di misure sostitutive alla cosiddetta didattica frontale". E allora ecco lezioni in streaming, in differita oppure materiale da condividere via web con la possibilità di riservare agli studenti sessioni di chiarimento: "Se riapriranno i corsi consiglieremo comunque ai docenti di usare anche modalità alternative di insegnamento. Sono previste precauzioni anche per i lavoratori interni all'Università".



Per quel che concerne esami e sessioni di Laurea, Comanducci (nella foto) spiega: "Cercheremo di evitare affollamenti. In caso di blocco useremo strumenti telematici come esame di laurea a distanza. Ci stiamo attrezzando per la prossima settimana, in caso di chiusura. Per limitazioni si intende che, ove possibile, si devono evitare 250 persone nella stessa aula per più. La necessità è abbassare la probabilità del contagio. Daremo indicazioni sul nostro sito sia agli studenti sia al personale". E a chi gli chiede a proposito dell'ulteriore settimana di stop, Comanducci risponde così: "E' una decisione di carattere politico. Non la prendiamo noi ma tocca alla presidenza del consiglio e della Regione".