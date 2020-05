UniGe: lezioni, esami e lauree, tutte le disposizioni

Liguria - L'Università di Genova ha reso note disposizioni e indicazioni valide dal 4 maggio 2020 per quel che concerne l'attività di docenti e allievi. Le lezioni del secondo semestre saranno svolte in modalità a distanza tramite videoconferenze o attività da realizzarsi nella piattaforma online AulaWeb. Con riferimento alle attività didattiche quali laboratori, escursioni didattiche o esercitazioni, nel caso in cui si tratti di attività indifferibili e qualora le disposizioni governative e ministeriali lo permettano, esse possono essere realizzate, nel rispetto delle misure di prevenzione dettate dalle normative vigenti. La tipologia e le modalità di realizzazione di tali attività indifferibili verranno comunicate attraverso i siti web di riferimento dalle strutture di riferimento (Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio). Nel caso in cui il recupero di tali attività indifferibili lo richieda, i Corsi di Studio stessi possono, con delibera del proprio Consiglio, modificare i calendari dell’attività didattica stabiliti, compatibilmente con la legge n.232/2016, art. 1, comma 255 lettera c). Per quanto riguarda i corsi di formazione specifica in medicina generale, i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica si rinvia alle indicazioni fornite dai Corsi di Studio dell’area di Scienze Mediche e Farmaceutiche.



Agli studenti si ricorda che, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 (art. 1 comma 1 lettera o), e salvo successivi aggiornamenti, “a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”. Particolare attenzione nell'applicazione di tutte le misure di cui sopra è riservata alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (si ricordano gli indirizzi e-mail del Settore preposto: disabili@unige.it, dislessia@unige.it). Si fa presente inoltre che alla pagina Disabilità e DSA si possono trovare i contatti telefonici attivi anche durante l’emergenza e gli orari in cui è possibile contattare il Settore. Anche la scelta dei software per lo svolgimento di lezioni, esami e sedute di laurea tiene conto delle specifiche necessità di questi ultimi.

Le piattaforme messe a disposizione dall’Ateneo per le lezioni e gli esami di profitto e di laurea sono conformi alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati anche registrati in streaming all’interno della rete di Ateneo). Le modalità di svolgimento di lezioni, esami e lauree e i relativi accorgimenti affinché le procedure si svolgano conformemente a tale normativa sono specificati infra nel presente documento.



ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA

Gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea, fino al termine del mese di settembre 2020, saranno svolti ricorrendo alle modalità a distanza (per le quali saranno assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità e ad assicurare il corretto svolgimento della prova). Si ricorda agli studenti che ai sensi del DR del 3 aprile 2020, per gli appelli d'esame organizzati durante la sospensione delle attività in presenza dovuta all'emergenza sanitaria in corso, è consentito ai docenti derogare alle modalità di esame indicate nella relativa scheda insegnamento. Inoltre, e sempre ai sensi del DR 3 del aprile 2020, al fine di agevolare lo svolgimento degli esami di profitto durante la sospensione delle attività in presenza dovuta all’emergenza sanitaria in corso, i componenti delle commissioni d’esame potranno procedere anche singolarmente alla verifica dell’apprendimento a condizione che la valutazione sia conclusa dal presidente della commissione (il docente responsabile dell’insegnamento). I componenti delle commissioni d’esame potranno altresì procedere anche singolarmente alla sorveglianza per gli esami scritti. Le indicazioni sullo svolgimento delle prove di esame in modalità telematica saranno comunicate agli studenti dai singoli docenti attraverso la piattaforma AulaWeb e i canali di comunicazione a distanza. È necessario, per permettere un’organizzazione efficace e un supporto adeguato alle prove di esami, iscriversi agli esami attraverso il sito di Ateneo almeno 5 giorni prima della data della prova. Per saperne di più vai ad approfondire qui.