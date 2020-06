Una diretta Youtube dedicata ai sentieri della Liguria

Liguria - Il canale Youtube del blog Piccoli Grandi Viaggiatori, nei mesi di giugno e luglio, va in onda con delle dirette a cadenza settimanale ogni mercoledì alle 21.30. il 3 giugno scorso si è parleto del Cammino per Santiago mentre mercoledì 10 giugno sarà il turno dei sentieri della Liguria, con ospiti che tratteranno dei percorsi delle quattro province liguri. "Sarà un incontro di un’ora per cercare di promuovere il nostro territorio trattando un argomento un po’differente per chi abitualmente ci conosce principalmente per il mare", spiegano dal blog.