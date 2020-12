Un'infermiera la prima vaccinata in Liguria: "Facciamolo tutti!"

Liguria - Si chiama Gloria Capriata, 48 anni, dal 1992 infermiera al San Martino, oggi coordinatrice infermieristica della terapia intensiva cardiovascolare al nosocomio genovese. Sarà lei la prima ligure ad essere vaccinata contro il Covid. Oggi è intervenuto in conferenza stampa durante il punto stampa della Regione Liguria. “Ci tengo ad essere la prima perché ho vissuto in prima persona le atrocità del Covid – dice -. Sono contenta che la mia azienda mi abbia scelta come prima del personale e spero di essere un esempio per i miei colleghi, che scelgano di vaccinarsi nonostante tutti i timori che a volte si hanno ancora sui vaccini. Lo scopo è l'immunità di gregge: ragazzi, vaccinatevi!”.

Ammette di essersi fatta avanti in prima persona insieme ad altri colleghi e colleghe, l'azienda stessa l'ha scelta anche in virtù del suo impiego in prima linea nella lotta alla pandemia. “Gli indecisi ci sono sempre. Spero di trascinarli dalla mia”, dice in merito agli scettici. “La Liguria è una delle regioni che ha la proporzione più alta di persone che vogliono vaccinarsi, questo significa che c'è un atteggiamento culturale positivo nei confronti di questo preparato”, sottolinea il dottor Angelo Gratarola.