Un hashtag per sponsorizzare vacanze... indigene

Liguria - Il sito web www.101giteinliguria.it – Gite in Liguria #amisuradibambino, portale di riferimento per un turismo in Liguria adatto a famiglie e bambini, lancia oggi l’hashtag #rEstateinLiguria, un invito a tutti i genitori liguri a trascorrere le vacanze nella propria regione.

Il portale invita tutti i liguri a trascorrere le vacanze in Liguria, un territorio che sa regalare panorami mozzafiato e che, grazie al suo mare e ai suoi monti, accontenta ogni tipo di visitatore. Sentieri nei boschi, passeggiate tra i forti, piste ciclabili, pic-nic nei prati, spiagge chilometriche e borghi medievali: la Liguria sa offrire tantissime idee per tutti i gusti per trascorrere il tempo libero e organizzare le proprie vacanze.

Insieme all’hashtag, viene inaugurata oggi anche una nuova categoria sul sito, che prende proprio il nome di #rEstateinLiguria, in cui sono già visibili le 101 gite migliori da organizzare in Liguria in vista dell’estate. Una guida per non perdersi le mete più suggestive della nostra Regione e per godere appieno dei territori unici che la Liguria custodisce.