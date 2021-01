Un corso per diventare psicologi dell'emergenza con Sipem Sos Liguria

Liguria - La Società italiana di psicologia dell'emergenza Social support della Liguria ha aperto una campagna d'iscrizione per formare psicologi dell'emergenza operativi in Protezione civile.

Dopo l'attuale emergenza pandemica la disciplina della psicologia nei contesti emergenziali è diventata molto rilevante, ed è importante che gli operatori siano adeguatamente formati e integrati nella Protezione civile per coordinare gli interventi.

In quanto associazione di Protezione civile, il corso si propone di formare all'operatività i volontari psicologi perché possano intervenire sui diversi scenari emergenziali come alluvioni, terremoti e altri scenari critici in Liguria e in Italia.



La Sipem Sos Liguria ha partecipato a numerose emergenze locali e nazionali, non ultima l'emergenza Covid con i servizi di ascolto telefonico dell'Ordine degli psicologi della Liguria e del ministero della Salute.



Possono candidarsi tutti gli psicologi liguri tramite una mail a sipemliguria@gmail.com corredata di un curriculum vitae aggiornato, che verranno ricontattati per un colloquio psico-attitudinale.