Un 2017 da protagonista per la Focaccia di Recco

Liguria - Giunti a pochi giorni dalla fine del 2017 è tempo di tracciare un bilancio per le attività di promozione del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio. Il 2017 è stato un anno straordinario sia per presenze su media e social che per le partecipazioni a grandi eventi.



In febbraio la prima prestigiosa presenza di una troupe di Rai Uno con Lucia Pappalardo per il programma “Tempo e denaro” presentato da Elisa Isoardi, registrato presso il ristorante Del Ponte con riprese anche presso i Panifici Moltedo G.B. e Moltedo Luisa e ristorante Da ö Vittorio; andato in onda l’8 febbraio con dati Audience di oltre 1,2 milioni di telespettatori.

Il 24 febbraio, grazie a Qualivita – Fondazione del Ministero delle Politiche Agricole per la promozione delle DOP e IGP – lezione presso Università di Roma Tre (la più interessante case history dello street food italiano).



Il 14 marzo, Qualivita – Fondazione del Ministero delle Politiche Agricole per la promozione delle DOP e IGP – a Venezia all’Universitò Cà Foscari il noto giornalista Mauro Rosati al Master in Cultura del Cibo e del Vino presenta la case history della Focaccia di Recco IGP.

Dal 17 al 19 marzo partecipazione al Salone Agroalimentare Ligure di Finale Ligure.



Il 26 marzo per Regione Liguria prestigiosa presenza alla “Infiorata in Piazza De Ferrari” festeggiando #lamialiguria primavera.



Il 22 aprile una fantastico successo per “Infiorata ai Bagni Misteriosi” a Milano nella giornata dedicata a #lamialiguria primavera a Milano.



Maggio. “Lezioni di Focaccia di Recco IGP” per gli studenti dell’Istituto superiore Galdus di Milano, APOLF Agenzia Provinciale per l’Orientamento e la formazione di Pavia, Istituto superiore di Arte Bianca di Neive, scesi a Recco per conoscere la storia della focaccia più famosa d’Italia. Incontri presso i ristoranti Alfredo, Da Lino, Vitturin e Angelo di Recco. Homeaway, Agenpress e Leggo inseriscono la focaccia di Recco tra i dieci cibi di strada preferiti in Italia.

Il 26 maggio, a pochi giorni dalla Festa della Focaccia di Recco, presenza in Piazza De Ferrari per la promozione “Stile Artigiano” promossa da Regione Liguria e CNA.



27 maggio Anteprima e Festa della Focaccia di Recco con la tappa del Ride 4 Regioni, evento ufficiale di Harley Davidson Owners, con la partecipazione “a sorpresa” di Max Pezzali, a seguire la bellissima iniziativa dei “Piccoli Focacciai” nella centralissima via Assereto.

28 maggio La festa della Focaccia di Recco, con circa 20mila presenze stimate, 73 i bus turistici accreditati provenienti da varie regioni d’Italia. Spettacoli, gare e tanto divertimento in una giornata estiva che ha visto i turisti prendere d’assalto Recco ed i suoi locali gastronomici e commerciali.



Giugno. Booking.com pubblica la classifica delle 20 migliori sagre d’Italia, una per ogni Regione italiana, per la Liguria: La festa della Focaccia di Recco, l’ANSA rilancia con la segnalazione dove trovare l’autentico cibo di strada (seconda in classifica la Focaccia di Recco IGP).



29-30 giugno e 1° luglio presenti a “Liguria da bere” a La Spezia in piazza Beverini con l’organizzazione di Camera di Commercio delle Riviere e Regione Liguria.

In luglio esce un articolo sulla rivista giapponese “G” con fotografie ed interviste a cura della troupe giapponese a Recco appositamente per la Festa della Focaccia.



Dal 14 al 17 luglio in Puglia, a Martina Franca, per “Gnam, Festival Europeo del Cibo di Strada”.



A luglio Amazon Usa propone in vendita per il mercato americano una “Funny TShirt” con la scritta “Odio chi non ama la Focaccia di Recco”…



In agosto il prestigioso magazine “Vie del gusto” titola un articolo “Grana Padano e Focaccia di Recco eccellenze italiane nel mondo.”

Il 18 agosto RDS sul suo canale video, il famoso chef Alessandro Borghese dedica la puntata di “Kitchen Sound Street Food” alla Focaccia di Recco.

Il 31 agosto il Ministero delle Politiche Agricole dedica il post giornaliero alla Focaccia di Recco IGP. Motivo di grande orgoglio per Recco ed il prodotto che ne porta il nome.



Settembre - Lungo articolo su “Civiltà del Bere” che racconta la case history Focaccia di Recco IGP oltre ad un bellissimo racconto giallo sul quotidiano “Il Secolo XIX” dedicato alla focaccia. Grazie all’Agenzia “in” Liguria reportage di un fotografo d'eccezione, Jean Francois Mallet con la giornalista Emmanuelle Jary dell'a rivista francese Saveurs al Ristorante Da O Vittorio e Revello a Camogli.

Contestualmente inizia un vero tour de force per il Consorzio recchese, dal 15 al 18 settembre “Cheese” a Brà per la più importante manifestazione europea dedicata ai formaggi e subito dopo, dal 21 al 26 settembre “Salone Nautico Internazionale” a Genova. Dal 29 settembre al 1° ottobre in Porto Antico per l’iniziativa del CNA “CucineLiguria.com”.



Dal 12 al 15 ottobre la partecipazione al prestigioso evento “Open Golf d’Italia” al Golf Club Milano a Villa Reale di Monza, entusiasmanti gradimenti e consensi in un contesto di altissimo livello.

Il 19 ottobre presenti in piazza De Ferrari a Genova per la festa della “prima al Carlo Felice”, sotto l’egida organizzativa di Regione Liguria ed Agenzia Regionale In Liguria.

Ottobre si conclude con la presenza di un numeroso gruppo di universitari della Cattolica di Piacenza per un progetto inerente una tesi dedicata alla Focaccia di Recco col formaggio IGP. Tappa Ristorante Da O Vittorio e Manuelina.



Domenica 19 novembre a sorpresa, dopo l’intervista a Vincent Cassel a “Che tempo che fa” Luciana Litizzetto scherzando con Fabio Fazio in un divertente “siparietto” cita nuovamente, con grande enfasi, la focaccia di Recco.

Novembre è il mese di “Fattore Comune” il nuovissimo progetto che vede il Consorzio della Focaccia di Recco, con il patrocinio Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e dei Comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno, essere capofila delle eccellenze agroalimentari italiane certificate dai marchi di tutela europei DOP e IGP. Il 21 novembre è stata una giornata di incontri e dibattiti condotti dal famoso giornalista-critico Edoardo Raspelli e conclusa con una prestigiosa serata di presentazione e degustazioni. Buffet al Teatro di Sori a cura dei consorziati di Sori, Boschetto, Edo Bar e Tossini e serata gastronomica dalla Manuelina. Grande evento.



Dal 2 al 10 dicembre il Consorzio termina le sue partecipazioni alle esposizioni fieristiche per l’anno 2017 festeggiando i dieci anni di presenza all’Artigiano in Fiera, il maggiore evento fieristico europeo che ha contato su oltre 2 milioni di visitatori.



Si conclude un 2017 denso di grandi soddisfazioni per il Consorzio, i suoi associati e la Focaccia di Recco.



Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio ha ottenuto la protezione comunitaria I.G.P. il 15 gennaio 2015.

La Focaccia di Recco col Formaggio I.G.P. è un grande valore aggiunto, riconosciuto solo nei comuni di Recco, Camogli, Sori e Avegno e alle attività consorziate:

Ristoranti a Recco: Alfredo – Angelo - Da Lino – Da ö Vittorio – Del Ponte – Manuelina – Vitturin – Focacceria Manuelina. Panifici a Recco: Panifici Tossini – Panificio Moltedo G.B. – Panificio Moltedo L; .Ristoranti a Sori: Edobar – Il Boschetto – Focacceria Tossini. Asporto a Camogli: Revello.