Ultimo dell'anno, vaccinazioni al via in Liguria

Liguria - “Siamo tornati ad una situazione pre festività natalizie per quanto riguarda l’attività di screening territoriale, con 305 nuovi positivi su 4043 tamponi molecolari, pari a meno del 10%. La circolazione del virus nella nostra regione rimane stabile. Sono tornati a calare ospedalizzati, segno che è ripresa a pieno regime l’operatività del nostro sistema ospedaliero per quanto riguarda le dimissioni, che sono di nuovo coerenti con i giorni feriali. Sono purtroppo ancora 15 le persone decedute: ci aspettavamo un aumento di questo dato dopo le festività, anche se meno violento rispetto ai giorni che hanno preceduto in Natale. Mi auguro che possa presto diminuire anche questo dato, il più doloroso”.



Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale di aggiornamento sull’emergenza Covid. Per quanto riguarda le vaccinazioni, “abbiamo concluso la prima tornata di vaccinazioni simbolica e domani arriveranno ulteriori 16mila dosi, anzi, anche qualcosa in più grazie al fatto che Aifa ha accolto le nostre richieste autorizzando 6 dosi per ciascuna fiala. Il 31 dicembre, al mattino, partiranno le vaccinazioni nel resto della Liguria: nonostante il maltempo che ha provocato forse 24 ore di ritardo, sostanzialmente la campagna vaccinale va a regime e da quel momento in poi dovrebbe continuare senza interruzioni”.



"Ormai da 3 settimane l’incidenza, ovvero il numero di nuovi casi, è costante. C’è una situazione di stabilità nella circolazione del virus, con l’Rt prossimo all’1, un’incidenza e un numero di accessi negli ospedali sostanzialmente costanti nelle ultime settimane. È quindi fondamentale continuare a rispettare le regole per evitare, con un aumento dei casi, che la situazione torni ad essere drammatica". Così Filippo Ansaldi, responsabile Prevenzione Alisa