Uil, Ghini: "Buon lavoro a Toti ma nessuno venga lasciato indietro"

Liguria - "I nostri complimenti a Giovanni Toti, rieletto per il suo secondo mandato presidente della Regione Liguria, ma la Uil intende ricordargli che in Liguria sono ancora aperte troppe questioni, a cominciare dalla gestione della sanità e dalla realizzazione delle grandi opere, problematiche e vertenze che lasciano le cittadine e i cittadini, le lavoratrici e i lavoratori ancora con il fiato sospeso". E' il commento di Mario Ghini segretario generale di Uil Liguria che in una nota prosegue: "Auguriamo al presidente Toti un buon lavoro, con un occhio particolare allo sviluppo sociale ed economico della Liguria che dovrà tenere conto, necessariamente, delle fasce più deboli. Solo il supporto ad anziani, ammalati, disoccupati e il rilancio dell’economia farà davvero quella differenza che, per il momento, abbiamo riscontrato solo a parole".

"Il territorio ha fame di crescita e di rinascita - conclude -, la Uil come sempre fungerà da stimolo e sarà sempre disponibile a lavorare e collaborare - pancia a terra - affinché nessuno rimanga indietro".