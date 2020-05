Treni, riempito in media un posto a sedere su sei

Liguria - Sono state circa 18mila le persone che, nella giornata di ieri, hanno scelto di viaggiare sui treni regionali della Liguria, il 10 per cento in più di viaggiatori rispetto la settimana precedente che corrisponde al 15% dei passeggeri nel periodo prima dell’emergenza sanitaria Covid-19.



180 i treni regionali di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) in circolazione da ieri in Liguria per l’avvio della Fase 2 dell’emergenza, che hanno registrato un riempimento medio del 16%, già calcolato in base alla nuova disponibilità al 50% di posti a sedere. 21 nuove corse giornaliere, incrementate in accordo con la Regione Liguria committente del servizio, rispetto ai convogli in circolazione nel periodo della Fase 1.



Al fine di garantire il distanziamento sociale a bordo treno prosegue l’allestimento di tutta la flotta Trenitalia con marker sui sedili da non occupare segnaletica sulle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori, le indicazioni a terra per indicare ai passeggeri l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri,. Sono state, inoltre, potenziate le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni.



Trenitalia e Regione Liguria stanno monitorando i flussi dei viaggiatori che, in queste prime giornate, non stanno riscontrando criticità. Particolare attenzione è dedicata alle esigenze di mobilità delle persone sulle singole linee.



Notizie utili per i viaggiatori durante l’emergenza Covid-19



Il Gruppo FS Italiane ricorda che tutti i passeggeri devono:

- indossare sempre la mascherina protettiva;

- essere responsabili socialmente, per sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza indicata dalle autorità sanitarie, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni;

- essere collaborativi a bordo treno con il personale ferroviario, utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni come indicato dai pannelli informativi;

- essere collaborativi in stazione con il personale ferroviario nell’entrare o uscire dai varchi, seguendo i percorsi individuati e le indicazioni dei pannelli informativi.