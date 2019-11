Traversa d'alluminio cade e colpisce due studenti a Orientamenti

Liguria - Nel corso di un seminario al Salone Orientamenti, al piano terra dei Magazzini del Cotone, due ragazzi di 17 e 18 anni di una scuola genovese sono stati coinvolti in un lieve incidente.



Una traversa in alluminio di collegamento delle pareti dello stand e’ caduta urtando uno studente alla spalla e uno al piede.

L’allestitore e gli organizzatori sono intervenuti prontamente. Per precauzione i ragazzi sono stati accompagnati al Pronto soccorso del Galliera dove ci comunicano essere in buone condizioni, in attesa degli esami di accertamento.



Orientamenti ha chiesto subito l’intervento dei Vigili del Fuoco per verificare la dinamica di quanto e’ accaduto.



Seguiranno aggiornamenti.