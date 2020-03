Toti su Fincantieri: "Aziende tenute a rispettare le norme"

Liguria - Il bollettino di giornata dalla sala della Trasparenza della Regione Liguria, allestita da oggi con telecamere più lontane e senza microfoni unidirezionali, ma ambientali per "raccontare" una nuova giornata di emergenza. La rilettura dei numeri ufficializzati (riileggili qui) ma soprattutto le parole aggiuntive del presidente Toti, danno il senso delle ultime ventiquattro ore: "Abbiamo 185 positivi, di cui 108 ospedalizzati, 34 dei quali in terapia intensiva. Rispetto a ieri salgono di 21 unità gli ospedalizzati. A proposito dell'età media, parliamo di 64 anni per i cosiddetti positivi, 69 anni per quelli ricoverati. Aggiungo che la previsione che fino ad oggi abbiamo fatto viene rispettata: le curve con cui stiamo adottando il nostro sistema sanitario sono tarate e significa anche che i piani di incremento dei vari posti letto sono giuste. In Regione Liguria nessuno rischia cure non appropriate in caso di bisogno". Mascherine ed autoprotezione, tante lamentele perchè anche alla Spezia mancano da giorni. Servono delle risposte e Toti prova a spiegare cosa sucederà dalle prossime ore: "Stasera arriverà un carico di mascherine e dpi che domani verrà messo a disposizione del Sistema Sanitario, domani un altro carico da 36mila mascherine giungerà dal Dipartimento Protezione Civile poi ci saranno quelle che arriveranno dal Governo. Verranno distribuiti a seconda delle necessità. Stanno arrivando sei respiratori che aumentano ulteriormente il potenziale curativo dei nostri ospedali". Altra novità di giornata viene confermata nella conferenza stampa odierna: "Contempliamo la possibilità che un traghetto o una nave da crociera possa ospitare persone che escono dall'ospedale ma che hanno bisogno di un luogo dove passare alcuni giorni per poi tornare alla salute di tutti i giorni. Oppure malati che hanno una situazione domestica tale da poter rischiare di infettare il resto della famiglia: costoro potrebbero trovare ospitalità su questa unità navale. Entro domani sapremo se è possibile o meno: la cosa più complicata è reperire il personale adatto. Una previsione? Nelle prossime settimane pensiamo che arriverà il picco del contagio ma molto dipenderà dai nostri comportamenti".



Toti, nel ricordare i numeri informativi e non d'emergenza (010.5485767/010.5488679) sottolineerà più volte la volontà di seguire la linea del Governo evitando ordinanze "emozionali" e prese di posizione diverse da regione a regione. Giacomo Giampedrone si sta occupando di tutta la parte logistica e di infrastrutture d'appoggio: "Col professor Bassetti a Genova così come al Sant'Andrea della Spezia stiamo ragionando sulle strutture per le quarantene. Abbiamo un'idea anche per il ponente per Cairo Montenotte". Tante le domande poste dalle diverse testate che si occupano dell'argomento, compresa quella di Città della Spezia sul caso di coronavirus relativo ad un dipendente Fincantieri del Muggiano, una delle notizie principali della cronaca odierna (leggilo qui) e che provocherà lo sciopero dei lavoratori nella giornata di domani: "Tutte le aziende sono tenute a rispettare le normative emanate: c'è un decreto, ci sono delle circolari, mi auguro che tutte si attengano a questo. E' chiaro che con la diffusione del coronavirus i casi aumenteranno, anche nelle famiglie".