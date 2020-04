Toti e la Fase 2: "Sì a linee guida nazionali, ma con autonomia"

Liguria - "Ieri abbiamo avuto un incontro tra presidenti delle Regioni e abbiamo discusso della Fase 2. E' certo che nulla accadrà prima del 25 aprile, prossimo ponte festivo. Poi vedremo cosa diranno i tecnici e le task force. Abbiamo chiesto al governo, come Regioni e come Liguria in particolare, di avere sì linee guida nazionali ma anche un margine di autonomia perché le urgenze e le necessità sono diverse da territorio a territorio". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso del punto stampa quotidiano che si è svolto poco fa.

"La task force che abbiamo costituito - ha proseguito - non sarà un tavolo di confronto che darà indicazioni ai vari settori dell'economia, ma un gruppo di lavoro di tecnici che mettono gratuitamente a disposizione le loro idee e le loro capacità per studiare approcci per quando potremo uscire di casa. Il loro parere sarà oggetto di dibattito e confronto con le categorie. Si tratta di un approfondimento di carattere tecnico e poi seguirà un ampio momento di confronto con le parti sociali e le associazioni datoriali".



La parola è poi passata all'assessore alla Sanità, Sonia Viale: "Arrivano molte email di cittadini che lamentano di non avere ricevuto una risposta dalla sanità ligure. In particolare ci sono molte persone che domandano come mai pur essendo in quarantena da 14 giorni non abbiano ancora ricevuto il tampone. Spieghiamo che è giusto far trascorrere qualche giorno in più perché al 15esimo è quasi sicuro che risulterebbe ancora positivo".

Infine l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha fatto il punto sulla distribuzione delle mascherine chirurgiche.

"Domani poste riprenderà il servizio di consegna che procederà con 100mila pezzi al giorno sino al 27 aprile. Intanto avvieremo un ragionamento sul confezionamento per l'ulteriore milione di dispositivi che saranno distribuiti tramite edicole e farmacie. Il totale è di 3 milioni di mascherine e porterà ogni ligure ad avere due mascherine. Intanto nei giorni scorsi abbiamo distribuito 190mila pezzi ai Comuni, tra chirurgiche e Ffp2, come segno di attenzione verso chi, come i sindaci e i dipendenti comunali, non si è mai fermato".