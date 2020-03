Toti: "Sindaci, inasprire controlli"

Liguria - “Ho chiesto a tutti i sindaci della Liguria, per quanto possibile e compatibilmente con i loro mezzi, di inasprire al massimo i controlli in questo weekend soprattutto per quanto concerne le zone in cui è piacevole passeggiare. Seguiamo le regole, evitiamo gli spostamenti che magari sembrano innocenti, cerchiamo di essere molto, molto, molto diligenti”. Parola del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della diretta Facebook del tardo pomeriggio di oggi (QUI i dati e le altre parole del presidente). “Ci aspettiamo che il contagio cresca ancora all'inizio della prossima settimana, ma verso la metà potremmo vedere se le misure adottate in questi giorni avranno effetto sulla curva del contagio. Se questo non accadrà si andrà verso una guerra-stillicidio contro il coronavirus che ci costerà tanto in termini di vite, dolore, fatica e soldi”, ha continuato. Quindi vietato sgarrare. Eppure chi delle regole se ne infischia a quanto pare ancora c'è. E non lo denunciano quei cittadini che di questi tempi hanno sviluppato un occhio 'clinico' nei confronti degli incorreggibili amanti dell'outdoor, ma anche l'assessore alla sicurezza del Comune della Spezia, Gianmarco Medusei.

“Lavoro di tanti rovinato dai menefreghisti - ha scritto l'assessore leghista del Comune della Spezia -. Gente a far passeggiate, che va sui sentieri. Non vi meritate i sacrifici di tante persone, eroi della sanità, volontari della protezione civile , donne e uomini in divisa,tutti in prima linea a rischiare per gli altri. Messaggi dappertutto, megafono. Ma non bastano. Dovrebbero essere in centinaia fare controlli ovunque, ma vedo che manca il senso di responsabilità. Oltretutto ricordo che in tutto questo bisogna assicurare i servizi, perché gli sciacalli e delinquenti si approfittano di queste emergenze. Si pretende e basta. Ci vuole divieto assoluto, scritto chiaro. Troppa discrezionalità. Non va bene. Punto. Sto facendo, stiamo facendo il massimo ma evidentemente non basta. Sono deluso”.