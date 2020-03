Toti: "Sanificazione strade non c'entra niente con prevenzione contagio"

Liguria - In tanti se lo sono chiesti e se lo stanno chiedendo, spesso 'martellando' via social gli amministratori locali: ma il lavaggio delle strade combatte il coronavirus? Perché non si lustrano a tutto spiano le nostre arterie? Conscio di questo interrogativo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha fornito una risposta cristallina, stimolato in particolare da una domanda, arrivata attraverso WhatsApp nel corso della conferenza stampa di ieri sera (QUI), che chiedeva altresì se ci sarà una sorta di omogenizzazione delle sanificazioni a livello regionale. “Se un sindaco vuole lavare le strade approfittando dello scarso traffico e dei pochi pedoni – ha affermato il governatore - fa un'operazione meritoria, ma che non attiene alla prevenzione del contagi. Come possono confermarvi prestigiosi esponenti del settore medico, il coronavirus non va a spasso per le strade, quindi la sanificazione è utile ma inutili ai fini del contrasto del virus”.



Toti ha colto l'occasione per lanciare un messaggio anti fake news - vulgo balle -, spiegando che “il coronavirus non cammina sui marciapiedi, non rimbalza sulle colonne, non percorre le ciclopedonali né si arrampica sui muri. Talvolta le paure eccedono i rischi. Occorre essere rigorosi ma evitare passaparola o parlottii su rischi che non ci sono o su fenomeni che le persone si inventano perché le hanno sentite dal cugino del fratello del nipote dello zio. Di paura, seria, ce ne è già abbastanza, non serve evocare fantasmi”. Parole nette che mandano facilmente alla mente le deflagrazioni di vocali e messaggi WhatsApp farlocchi girati in questi giorni, figli di un diabolico incontro tra male intenzioni, ignoranza e credulità, schegge di comunicazione tossica che oggi, forse come non mai, hanno praterie da conquistare.