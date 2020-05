Toti: "Ricoveri sotto al 10 per cento". Viale: "Solo il Ministero può valutare la tenuta di un sistema"

Liguria - “Siamo sotto al 10 per cento medio di ricoveri in tutto maggio. Stanno arrivando i risultati di non aver fermato cantieri e appalti. Non ci sono novità sulle elezioni”. Questi i punti salienti della consueta conferenza stampa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sugli aggiornamenti relativi al coronavirus. Di seguito dopo il presidente ha parlato l'assessore Viale che ha aggionrato sul tema centri estivi sul quale sta lavorando con l'assessore alla Formazione Ilaria Cavo: “Stiamo cercando di dare tutte le risposte necessarie. Lunedì invieremo ai sindacato la proposta di accordo tra gli enti. Sempre sul tema centri estivi il comitato tecnico scientifico sta facendo le sue valutazioni, mi permetto di dire che poteva essere anticipato. In assenza delle linee nazionali seguiremo quelle regionali”.

Sul punto epidemiologico Viale ha aggiunto: “I dati fanno rientrare la Liguria nei parametri . Anche gli altri indicatori sono favorevoli. Attendiamo l'esame finale del Ministero. Il Ministero della Salute rimane l'unico riferimento di valutazione. Ogni altra indagine non può valutare la tenuta di un sistema”.