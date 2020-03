Toti: "Primissimi segnali positivi, speriamo si consolidino"

Liguria - “Il contagio procede, come previsto. Le ospedalizzazioni crescono un po' meno del solito. Al momento restiamo su livello di gestibilità, navighiamo con ancora qualche letto disponibile. E la medicina territoriale e la gestione dei pazienti a domicilio è migliorata”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, aprendo la conferenza stampa di fine giornata sull'emergenza coronavirus. Un gov che per la prima volta si è presentato all'ormai tradizionale appuntamento con una mascherina chirurgica al collo.

“Cosa possiamo dire dei numeri odierni e delle curve che poco fa ci ha mostrato il dottor Ansaldi di Alisa? - ha proseguito – Possiamo dire che la curva della degenza, cioè di ricoveri ospedalieri e terapie intensive, sta lievemente flettendo e può essere letto come un primissimo segnale positivo, con l'augurio che vada a consolidarsi nel corso della settimana”.



“Continuiamo a mantenere in modo rigoroso la distanza sociale e a rispettare le misure anti contagio, da questo dipende la gestibilità sanitaria dell'emergenza e la possibilità di offrire a tutti cure adeguate”, ha osservato Toti, spiegando che “i posti letto sono in aumento”. Il presidente ha aggiunto che “sono in finalizzazione in Cina e in Usa i principali ordini di mascherine fatti dalla Regione. Sia le Ffp2 destinate al sistema sanitario, sia le cosiddette chirurgiche che arriveranno in numero importante già a partire da mercoledì per poi essere distribuite ai Comuni dalla Protezione civile. Nei giorni scorsi sono state distribuite ai sindaci 40mila mascherine di questo tipo. Piccoli numeri, ma contiamo di arrivare a 4 milioni nel giro delle prossime settimane”.



LA SITUAZIONE SPEZZINA E LIGURE



N.R.