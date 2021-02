Toti: "Possiamo fare 3mila vaccini al giorno, ma ce li devono consegnare"

Liguria - Sono 77.540 i vaccini consegnati da Pfeizer alla Liguria, a cui si aggiungono alcune dosi di Moderna che per la maggior parte arriveranno a fine febbraio. “Sul totale dei consegnati – ha detto Giovanni Toti – il 75% sono stati somministrati per garantirci delle scorte in grado di far fronte a ogni evenienza. Noi possiamo fare ogni giorno circa 3.000 vaccini, ma ce li devono dare. Domani saremo al lavoro sulla logistica degli ultra 80enni sul territorio e quando il commissario Arcuri ci darà tempi certi per AstraZeneca partiranno anche le prenotazioni per i più giovani”.