Toti: "No alle code per fare la spesa come se non ci fosse un domani". Viale: "La cura siamo noi"

Liguria - "E' stato chiesto a tutti gli italiani di limitare il più possibile gli spostamenti, ma ieri sera ho visto code davanti ai negozi come se non ci fosse un domani. Ma il domani ci sarà: il cibo nei negozi c'è e il governo lo ha spiegato più volte". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa di fine giornata, svolta per la prima volta in diretta streaming, senza giornalisti, dalla Sala della giunta regionale.

"Abbiamo svolto una riunione con il ministro Speranza e il capo della Protezione civile Borrelli e speriamo che nelle prossime ore arrivino buone notizie sul fronte dei dispositivi di sicurezza che mancano ovunque, stiamo facendo pressioni quotidiane. Consip farà una gara d'urgenza tra domani e dopodomani. Si tratta di una emergenza mondiale e ci sono le difficoltà che questo comporta. La macchina - ha proseguito Toti - è partita, le regole sono uniformi e il dialogo col governo c'è. Rimbocchiamoci le maniche, facciamo come sta facendo la nostra sanità: prendiamo esempio dal personale medico e infermieristico che merita il nostro plauso e un grande ringraziamento".



L'assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, ha spiegato che i numeri utili da chiamare per questioni sanitarie e di sicurezza restano il 112 e il 1500 perché in una emergenza come quella attuale è importante che chi sta dall'altra parte della cornetta sia un operatore formato in maniera adeguata e con la necessaria esperienza.

"Abbiamo trovato un'intesa con i medici di medicina generale e nelle prossime ore andremo verso la finalizzazione di una proroga dei piani terapeutici in scadenza. Le ricette potranno essere inviate via email al paziente che potrà stamparle. Ma attenzione, perché le Asl hanno iniziato a comunicare sui loro siti modifiche negli orari di visita e perché si sta andando verso la progressiva sospensione delle attività in elezione. Inoltre da domani sarà possibile prenotare solo prestazioni U (urgenti) e B (brevi) tramite il Cup. Per quanto concerne gli aiuti alle famiglie che hanno figli in età scolare che devono essere seguiti da babysitter - ha proseguito Viale - vista la difficoltà ad accedere ai Caf potranno essere presentati gli Isee 2019 al posto di quelli del 2020; inoltre il contributo spetterà anche alla famiglia in cui lavora un solo genitore perché l'altro è impossibilitato".



"La vera cura siamo noi cittadini con i nostri comportamenti tesi a ridurre il contagio. Bisogna assolutamente seguire le indicazioni sanitarie: sono chiare, dal lavare le mani a non uscire di casa se non necessario. Sono vicina alla fatica devastante del personale sanitario che sta facendo un enorme lavoro, anche di fronte alla notizia del contagio nelle strutture stesse. Ve ne saremo riconoscenti per sempre", ha concluso l'assessore.



Il presidente Toti ha ricordato che l'ordinanza regionale non è superata per quel che riguarda alberghi e residenze: resta il permesso di soggiornare in Liguria per chi proviene da Lombardia, Veneto o Emilia-Romagna e si trova qua per lavoro, per motivi di salute o per impellente necessità.

Sono numerosi i dubbi sull'attività di centro estetici, parrucchieri, mercati all'aria aperta. "Abbiamo deciso di non interpretare il decreto Regione per Regione, per non aumentare la confusione: nelle prossime ore sarà diramata dal governo una nota interpretativa del decreto di ieri sera, e avremo così tutte le spiegazioni necessarie per applicare le misure per il contenimento del contagio", ha concluso Toti.