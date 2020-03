Toti: "No al panico, ma non si pensi che ci sono scelte che salvano a prescindere"

Liguria - Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si mette in gioco per spiegare nella maniera più semplice possibile le misure contenute nel decreto che ha cambiato la quotidianità degli italiani nel tentativo di ridurre l'epidemia di coronavirus.



"Non dobbiamo uscire per bighellonare - ha chiarito subito il governatore in diretta Facebook -, bisogna rispettare regole ci sono controlli. C'è chi chiede regole ancora più stringenti, vedremo se saranno reputate indispensabili da parte del Comitato tecnico scientifico che affianca il governo nelle sue scelte. D'altronde molti negozi che sono rimasti aperti sono deserti, giustamente, direi, perché bisogna uscire solamente se necessario. Il governo deciderà quali sono le misure più opportune. Non appena statistiche ci diranno in che direzione stiamo andando con questa epidemia saremo pronti a fare tutto quello che servirà, ad assumerci la responsabilità delle nostre scelte. Ora servono lucidità e razionalità, non il panico ma nemmeno la convinzione che ci sono scelte che ci salvano a prescindere. Dobbiamo osservare scrupolosamente le disposizioni con equilibrio e nervi saldi. L'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la nostra stessa paura".



Toti ha ricordato che "si deve evitare di uscire di casa: questa è la regola generale. Si può uscire solo per i motivi ben noti: lavoro, salute e necessità impellente. E bisogna farlo con l'autocertificazione".

"Vale la pena ricordare - ha proseguito il presidente della Regione - che chi ha sintomi propri della malattia (febbre oltre i 37,5 gradi) non si deve recare al Pronto soccorso, ma deve chiamare il 112, il 1500 o il proprio medico. La spesa si può fare sempre per cui è inutile andare tutti insieme al supermercato. Si può uscire a fare movimento, non stando accalcati, e si può andare da genitori o nonni che hanno bisogno di assistenza. Ovviamente prestando la massima attenzione perché gli anziani sono la categoria più esposta. Non c'è alcuna limitazione al traffico merci, né al servizio pubblico non di linea. Per chi ha necessità di usufruire dei servizi pubblici farebbe bene a farlo via telematica. Gli uffici pubblici restano aperti, così come l'industria per non fermare il Paese. Essere dipendente pubblico, così come personale sanitario, oggi è motivo di orgoglio".