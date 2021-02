Toti: "Insegnanti non residenti che lavorano in Liguria saranno vaccinati qui"

Liguria - “I numeri non segnano nessun particolare scossone. Registriamo una incidenza del virus molto superiore alla media in particolare nel distretto 1 di Ventimiglia, e una pressione superiore alla media anche nel distretto 2 di Sanremo, seppur inferiore a quello del distretto 1. Da lunedì la Liguria torna in fascia gialla, una delle poche regioni d’Italia, segno che i comportamenti dei cittadini sono stati appropriati e i nostri ospedali hanno una elevata capacità di resistenza, ma anche che i vaccini eseguiti, soprattutto nelle Rsa, giovano alla pressione ospedaliera”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ieri sera ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini in Liguria.

“Il distretto 1 di Ventimiglia resta in fascia arancione rafforzata, mentre nel distretto 2 si torna in fascia gialla, con l’eccezione della chiusura delle scuole e dei parchi”, precisa il presidente.

“Scende anche il numero delle persone ricoverate in ospedale, segno che i primi effetti dei vaccini cominciano a sentirsi – aggiunge Toti - registriamo 8 deceduti: pur parlando di notizie drammatiche, perché anche un solo decesso sarebbe comunque troppo, da tre settimane circa siamo sotto quota 10 deceduti al giorno, questa è una notizia rassicurante dal punto di vista clinico e statistico, visto che abbiamo vissuto giornate con decine di vittime, e la stabilizzazione di questo dato sotto quota 10 ci fa dire che i vaccini cominciano a funzionare e funzioneranno sempre di più, con la vaccinazione degli over 80”.

“Il personale della scuola che lavora stabilmente, anche precario, in Liguria ma non è residente nella nostra regione verrà vaccinato in Liguria - spiega Toti -, a patto che si iscriva ai servizi delle aziende sanitarie per soggiorno temporaneo, in modo da aver attribuito un medico di famiglia sul nostro territorio”.