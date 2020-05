Toti: "Inizia l'epoca della responsabilità", via a nuovi ingressi nelle rsa

Liguria - “Quella di oggi è una giornata importante, da questo momento le responsabilità su ciascuno dei cittadini liguri aumenta perché si entra nell'epoca della responsabilità”. Così il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa odierna, la prima dall'inizio della fase 2 dell'emergenza Coronavirus. “Stiamo dimettendo altri pazienti – ha spiegato – ma nulla vera smobilitato, stiamo anzi implementando il servizio di sicurezza e di controllo sanitario per intervenire nel caso ce ne sia bisogno. Da oggi il tema clinico diventa sociale, di responsabilità individuale e collettiva. Qualcuno per tendenza endemica al pessimismo o strumentalità politica ha voluto esaltare il tasso di mortalità della nostra regione ma oggi i dati Istat dicono che quelli di Alisa erano coerenti, il tasso di mortalità della Liguria è sostanzialmente inferiore alla media nazionale”.



“Dati che vanno nella direzione di fotografare meglio la realtà ligure – ha proseguito l'assessore alla sanità Viale – il ministero ha diramato il testo che individua gli indicatori che devono dire se le regioni sono in grado di affrontare la fase 2, tutto il nostro sistema è orientato e concentrato nell'estrapolazione di nuovi dati che ci fanno essere ottimisti sul fatto di poter rientrare in questi parametri. Aiuteranno anche ad uscire da quel cono di polemica che i cittadini non vogliono più sentire. Alisa – ha aggiunto Viale – ha avviato la procedura per consentire nuovi ingressi nelle residenze sanitarie con tutte le cautele per tutelare ospiti già presenti, personale e persone che entrano”. Infine l'assessore alla protezione civile Giampedrone che ha ricordato l'avvio della distribuzione gratuita delle mascherine nelle farmacie a partire da mercoledì rinnovando l'invito, oltre al ringraziamento ai volontari, ad evitare assembramenti.