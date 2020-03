Toti: "In arrivo cinque milioni di mascherine"

Liguria - “Abbiamo formalizzato l'ordine di cinque milioni di mascherine chirurgiche. Appena arriveranno, mi auguro nel corso di questo weekend, cominceremo a distribuirle”. Parola del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa di fine giornata. D'intesa coi sindaci, attraverso Anci, “le mascherine chirurgiche andranno ai Comuni per essere consegnate ai lavoratori pubblici, prima ai vigili, che controllano chi si muove da casa, quindi agli autisti e ai dipendenti degli uffici pubblici. Poi allargheremo la distribuzione concordandola con le associazioni di categoria in modo da tutelare chi lavora nella attività aperte, come quelle che operano nell'alimentare”. Si tratta sempre di canali privati attivati dalla Regione e di materiale che arriva dalla Cina. “C'è chi questi trasporti nemmeno li fa più perché alcuni Paesi hanno chiuso le frontiere alle merci sanitarie. E c'è anche chi piratescamente se ne appropria – ha continuato Toti -. Sono spedizioni complesse”. Il gov ha altresì ricordato che non si tratta di quelle mascherine Ffp2 chiamate a 'difendere' il personale sanitario (come le 50mila consegnate stamani alla Regione), ma di dispositivi “che consentono più che altro a proteggere gli altri da sé nel caso si infranga la distanza di sicurezza di un metro”.



Toti ha altresì segnalato che “sono aumentati i tamponi in Liguria, su tutte le categorie ritenute sensibili, in primis il personale sanitario. Al momento la Liguria fa il doppio dei tamponi rispetto alla media nazionale e in proporzione al numeri di abitanti siamo ai vertici in Italia. Stiamo anche ragionando sull'utilizzo di test sierologici (analisi del sangue capaci di render conto del passaggio del virus rilevando gli anticorpi, ndr) più che altro con finalità di conoscenza del fenomeno in corso”. In merito ai numeri odierni (leggi qui), il presidente ha parlato di “una crescita dell'epidemia attesa e che proseguirà anche nei prossimi giorni. Non possiamo attenderci effetti immediatamente positivi. Le positività che riscontriamo oggi derivano da contagi antecedenti l'entrata in vigore delle misure più restrittive. E teniamo conto anche dell'aumento dei tamponi. La situazione generale è in linea con le previsioni, che hanno in serbo curve ottimiste, medie e pessimiste... io vorrei prevalessero le prime, agevolate dal senso di responsabilità dei liguri, che invito a continuare a seguire le regole e ad essere ancora più scrupolosi. Lo sport all'aria aperta? Ci vuole attenzione. So che alcuni sindaci hanno adottato misure restrittive in merito, che come Regione non ostacoleremo, in quanto i primi cittadini conosco bene il loro territorio e assumono decisioni appropriate. Deve essere l'atteggiamento maturo dei cittadini a non costringere i sindaci a prendere certi provvedimenti”.