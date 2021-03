Toti: "Dopo Pasqua riaprire tutto, a partire dalle scuole"

Liguria - "Il Paese dopo Pasqua deve riaprire tutto, scuole, bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, musei, dobbiamo pensare di riaprire a partire dalle scuole". Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti questa mattina ad Agorà, su Rai3.



"Sulle scuole c'è stato uno scontro un po' ideologico, tra chi vuol far restare ignoranti i ragazzi e chi le pretende aperte a prescindere da tutto, non è così. In Liguria nelle scuole facciamo tamponi usualmente. Abbiamo notato un'incidenza del virus nella fascia 14-19 anni quasi tre volte maggiore rispetto ad altre fasce d'età, mentre tra chi frequenta primarie e medie l'incremento non c'è stato", ha concluso il presidente.