Toti: "Continuiamo ad avere fiducia nei vaccini, non c'è nulla da temere"

Liguria - “Anche oggi ci sono stati alcuni di problemi legati al vaccino Astrazeneca ma a mio modo di vedere sono stati un po' ingigantiti perché anche Aifa, pochi minuti fa, ha ribadito l'assoluta sicurezza di questi vaccini”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti che nel consueto aggiornamento serale ha sottolineato: “Domattina come da programma in Liguria inzierà la vaccinazione con i medici di famiglia per le altre categorie previste”.

“La nostra regione – ha aggiunto – resta fra quelle con più vaccinati per numero di abitanti, segno che il sistema ha dato una risposta importante. Siamo a quasi trentamila di Pfizer e Moderna e recupereremo anche piccolo ritardo di Astrazeneca”.

Intanto la regione si appresta al ritorno in zona arancione che scatterà dalla mezzanotte mentre sempre in tema di vaccinazioni Toti ha ricordato come dal 17 marzo inizieranno le prenotazioni per i cittadini della fascia 75-79 anni mentre si sta lavorando alla creazione di due hub a Genova presso Fiera del Mare e Magazzini del cotone.

Sempre in tema inoculazioni Toti ha concluso: “Continuiamo tutti ad avere fiducia sull'attenzione, la cura e la preparazione dei nostri scienziati che hanno autorizzato dei vaccini sui quali non c'è nulla da temere. Lo dico anche dopo cluster all'ospedale San Martino dove ci sono infermieri e medici che non hanno accettato di non essere vaccinati, è un loro diritto finché la legge lo consente ma ritengo che proteggersi vuol dire salvaguardare chi ci sta intorno anche in luoghi così delicati occorrerebbe sforzo di fiducia e generosità da parte di tutti”.