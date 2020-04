Toti: "Calano i ricoverati in Liguria, prima vera notizia positiva"

Liguria - “Oggi per la prima volta dall'inizio dell'epidemia abbiamo notizie realmente positive”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha inaugurato la consueta conferenza stampa serale sulla situazione coronavirus. Una considerazione, quella del gov, legata al fatto che “rispetto a ieri abbiamo 39 ospedalizzati in meno – il totale degli ospedalizzati in Liguria è 1.293, di cui 179 in Terapia intensiva. Un numero da prendere con le dovute precauzioni e prudenze, ma è la prima volta da oltre venti giorni che vediamo scendere i ricoverati. Questo vuol dire che abbiamo toccato il picco e da oggi in poi ci aspettiamo che i numeri restino stabili e poi comincino a scendere”. Ma con un avvertimento: “Non siamo fuori dal tunnel”. Quindi avanti con il rispetto delle misure anti contagio. Il presidente, sempre commentando i numeri, ha spiegato che i laboratori dei tamponi sono a pieno regime (oggi sfiorato il migliaio) e che procedono i test sierologici ("circa cinquecento al giorno sul personale sanitario"), da oggi partiti anche nelle Rsa. Aspetto quest'ultimo trattato dall'assessore Viale, che ha spiegato come i test riguarderanno tutti – ospiti e personale, compreso quello amministrativo -, con consegna delle provette al mattino e ritiro alla sera. Nel caso di positività rilevate dai test, seguiranno i tamponi.



“Mascherine? Nessuna emergenza in merito in Liguria – ha continuato Toti -, anzi con il carico in arrivo domani a Malpensa allargheremo la nostra dotazione. Per quanto riguarda le Ffp2 abbiamo una dotazione sufficiente in tutti i presidi sanitari liguri, dove vengono distribuite con regolarità Con tute e camici monouso siamo al momento meno fortunati, ma abbiamo dato mandato ad Alisa e Liguria digitale di attivarsi per anche in autonomia per acquisti di questo tipo, ovunque possibile”. Toti ha infine spiegato che “il governo ha fatto sapere che le misure anti contagio saranno prorogate fino a dopo Pasqua, si pensa fino al 14 aprile. La Regione le applicherà come fatto fino ad oggi”. E stasera alle 20.20 è attesa la conferenza stampa del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della quale con ogni probabilità verrà ufficializzata l'ampiamente prevista proroga delle norme adottate per arginare la diffusione del coronavirus. L'assessore Giampedrone, tra le varie cose, ha fatto il punto sugli arrivi dei dispositivi di protezione, spiegando che tra domani e lunedì dovrebbero arrivare "2 milioni e 200mila mascherine chirurgiche e 125mila mascherine Ffp2 certificate. Ahimé differentemente da quanto accaduto alcuni giorni fa, quando una partita di 600mila mascherine provenienti dalla filiera della Protezione civile nazionale - 10mila delle quali arrivate in Liguria -, sono state giudicate inidonee. Una cosa molto grave". L'assessore amegliese ha inoltre spiegato che sono in corso valutazioni per ricavare altre strutture per i pazienti dimessi, tra cui una da 15 posti nello Spezzino, per la quale c'è stato già un sopralluogo.



