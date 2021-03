Toti: "Aspettiamo decisioni chiare e definitive su Astrazeneca"

Liguria - Parla di “una giornata rocambolesca” il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che nel corso del consueto punto stampa serale sulla situazione Covid-19 sottolinea: “E' evidente che il repentino, quanto inaspettato, stop all'utilizzo di Astrazeneca nel nostro come in altri paesi europei ha cambiato il corso della giornata e la programmazione delle prossime ore”. Oggi infatti era partita la somministrazione fatta dai medici di base che fino allo stop, imposto poco dopo le 14, hanno inoculato in Liguria 1.473 dosi ad eccezione dell'Asl4 che sarebbe dovuta partire alle 16.

“Ho sentito il Ministro Speranza – ha detto Toti – che ha parlato di una decisione presa con il criterio di massima prudenza dalle massime cariche dell'Unione. L'Ema ha chiesto 24 ore per analizzare il percorso e l'utilizzo per poi dare una decisione che ovviamente ci aspettiamo positiva perché altrimenti andrebbe a vanificare in parte tutta la programmazione fatta da un intero Paese e dall'Europa”.

“Consentitemi un piccolo sfogo: siamo partiti dall'inoculazione per i 55anni, poi siamo passati a 64 anni quindi Astrazeneca è stato liberalizzato per tutti, poi sono arrivati i sequestri dei lotti e solo ieri abbiamo rassicurato tutti che sarebbe andato avanti. Oggi ci si ferma di nuovo e questo inficia ogni sforzo di programmazione. Da ieri a oggi abbiamo avuto 700 fra disdette e defezioni nel piano, l'emozione ha un peso e ci auguriamo che entro domani arrivi una netta, chiara e definitiva presa di posizione delle agenzie sul principale vaccino”. Toti ha infine annunciato che da domani partiranno le telefonate per gli ultrafragili segnalati dai medici di famiglia, per la prenotazione dei vaccini (Pfizer e Moderna) che non risentono dello stop.